Възрастен мъж се самоуби със скок от Аспаруховия мост във Варна. Това съобщава БНТ, позовавайки се на информация от Областната дирекция на МВР в морската столица.

Сигнал за инцидента е подаден към варненската полиция в 14:05 часа. По данни на ОДМВР-Варна мъжът е загинал, като след скока е паднал на островната зона под моста.

Заради засиленото полицейско присъствие и огледа в района движението по съоръжението беше затруднено.

Млад варненец се самоуби със скок от Аспаруховия мост
Виж още Млад варненец се самоуби със скок от Аспаруховия мост

До момента не са ясни причините, поради които възрастният мъж е решил да скочи от моста.

Преди година 33-годишен варненец също сложи край на живота си, като се хвърли от Аспаруховия мост. Малко по-рано през 2024 година 38-годишен варненец прекара повече от 15 часа на съоръжението и заплашваше да скочи от него. След 15 часа разговори психолози го убедиха да се откаже от самоубийството.

