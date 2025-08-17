"Животът е по- силен от всичко! Щъркелите на Българово заедно преди да отлетят", написа във фейсбук кметът на Бургас и пусна видео с птиците от мястото на изпепелените земи

4841 Снимка: Скрийншот

45-годишен мъж от град Българово е задържан за разгорелия се голям пожар във вилната зона "Лозницата" на Българово в събота. Бургаската полиция е установила, че в двор на имот мъжът се е опитвал с трактор да извади тръба от земята, а пожарът е пламнал от искра съобщи кметът на Българово Константин Щерионов по БНР.

"Води се разследване. Задържаният е от Българово, от вилната зона. По личната карта не го знаем точно от къде е, но е живеел във вилната зона. Тепърва се установява. Нормално е след такова голямо бедствие, което никога не се случва в нашия град, да се притеснили", допълни кметът.

По думите му огънят е бил овладян още вчера следобед, но на място днес все още дежурят противопожарни коли. "На няколко места продължава да пуши. Пожарникарите са тук, обхожда се района постоянно, оглежда се за нови огнища, налива с вода там където се локализират огнищата", допълни той.

Предстои обобщение на информацията за щетите.

По първоначални данни огънят е изгорил около 4 хиляди декара пасища, гори и около 20 постройки, повечето от които са вилни сгради. Според кмета около 20 процента от постройките са били обитаеми към момента на пожара.

По думите му как ще бъдат подпомогнати всички потърпевши теръпва ще се се реши: "Ще се подадат документи към общината и после ще преценим как ще правим по програма ли, как ще е".

Борбата с огъня продължи около 6 часа. В гасенето се включиха 14 противотожарни автомобила от Бургас, Средец, Несебър и Поморие, 6 водоноски, хеликоптер на ВВС, трактори на земеделски стопани и десетки доброволци.

Все още е в сила и частичното бедствено положение, което обяви кметът на Община Бургас Димитър Николов. Той благодари в своята фейсбук страница, за работата на огнеборците и полицаите, за реакцията на жителите на Българово, за помощта от Община Камено и на всички, които помогнаха огънят да бъде овладян и да не стигне до града:

"Безпрецедентната мобилизация на институциите и солидарността на гражданите предотвратиха днес огромна трагедия в Българово. Огънят лумна във вилната зона и силният вятър за минути пренесе пламъците в непосредствена близост до къщите в града... Огромната солидарност предотврати най- страшното! Ако не беше това повсеместно обединение, тази вечер новините от Българово щяха да са много, много лоши! В момента има дежурни екипи на пожарната, на общинска полиция, на местни хора, за да обхождат района и да сигнализират за незагасени огнища. Надявам се, всичко да е утихнало. Щетите тепърва ще се уточняват, но важното е, че няма жертви. Благодаря на всички за помощта! Безценни сте!".

"Животът е по- силен от всичко! Щъркелите на Българово заедно преди да отлетят", написа още във фейсбук кметът на Бургас и пусна видео с птиците от мястото на опожарените земи.

