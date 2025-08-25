Детска игра с огън е причинила големия пожар в боровата гора над Сливен
Спасени са 50 декара смесена гора и пет сгради
Причината за пожара, избухнал в гората над сливенския квартал "Комлука" в събота, е детска игра с огън, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.
Сезонът на пожарите
В гасенето са участвали осем екипа на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) - Сливен, осем служители на Държавното горско стопанство - Сливен, двама общински горски служители, четири екипа на Районното управление - Сливен и доброволци.
Унищожени са пет декара иглолистна гора и 35 декара площи, непригодни за залесяване.
От 22 до 25 август екипите на пожарната в Сливен са реагирали на общо 12 сигнала за произшествия. Осигурено е дежурство по време на фестивала в село Жеравна и е оказана техническа помощ в един случай. Пожари в сухи треви и отпадъци са били своевременно ликвидирани от седем екипа на пожарната в Сливен и два екипа от Нова Загора, без да бъдат нанесени щети.
На 22 август, в 15:35 ч., в РСПБЗН - Сливен е получен сигнал за пожар в орехова градина край село Самуилово. Огънят е овладян от екип на сливенската пожарна. Унищожени са 12 декара орехови насаждения, а спасени - осем декара прасковена градина. Най-вероятната причина за инцидента е небрежност при боравене с открит огън.