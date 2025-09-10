Причините за пламването на огъня все още се изясняват

Снимка: БТА

Пожар пламна вчера вечерта в къща в Търговище, в която живеел 75-годишен мъж. На мястото незабавно са изпратени екипи на РСПБЗН-Търговище с два противопожарни автомобила, както и полицейски екипи. След потушаването на огъня, при първоначалния оглед в една от стаите е открито тялото му.

По него не са констатирани видими следи от насилие. Тялото е транспортирано в МБАЛ-Търговище за аутопсия, съобщи Нова тв.

За овладяването на пожара са използвани около 36 000 литра вода.

Огънят е изпепелил приблизително 300 кв. м. разгъната площ, домакинско имущество, част от спомагателна постройка и покривна конструкция.

Причините за възникването на пожара все още се изясняват.

"Работи се по всички версии", коментира за БТА окръжният прокурор Васил Ангелов.

Образувано е досъдебно производство по чл. 330, ал. 3 от Наказателния кодекс. Разследването се извършва под ръководството на прокурор от Окръжната прокуратура в Търговище.

Военнослужещи от Сухопътните войски продължават да участват в гасенето на пожара в Национален парк "Рила", съобщиха от пресцентъра на Министерство на отбраната. Продължават действията на формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия при пожар, на 3-ти механизиран батальон-Благоевград, от 3-то бригадно командване, в състав от 20 военнослужещи с 1 брой техника, с ръководител старши лейтенант Иван Дуков. Усилията на военнослужещите са насочени към овладяването на големия горски пожар под връх Исмаилица, на територията на Национален парк "Рила".

На този етап пожарът на територията на Национален парк "Рила" е засегнал 2600 декара. Това съобщи за БТА директорът на парка Красимир Андонов. Той уточни, че онзи ден в късния следобед е преваляло локално дъжд с градушка. Валежът не е бил много, но по думите му е помогнал значително за спирането на разрастването на пожара през нощта.

Преди дни хеликоптер Ми-17 с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили се включи отново в гасенето на пожара.

Пожарът възникна на 28 август в Рила, в района на симитлийското село Долно Осеново.

