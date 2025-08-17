4144 Снимка: Facebook/Николай Николаев

Пожар избухна в близост до Аквапарка в Несебър, а пътят към Бургас бе затворен за движение. Автомобилите се пренасочваха по вътрешния път през Равда, където се образуваха големи задръствания.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Сигналът бе подаден малко след 13 часа. Горяха сухи треви и храсти, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Бургас.

Огънят обхвана площи в близост до два големи търговски обекта.

Първоначално на място бяха изпратени два противопожарни автомобила от РСПБЗН - Несебър. Заради силния вятър огънят бързо се разпространи, което е наложи включването на допълнителни екипи от Поморие и Бургас.

Снимка: Facebook/Николай Николаев

Има напълно изгорял лек автомобил.

Малко преди 17 часа пожарът бе локализиран. На мястото все още има полицейски екипи и противопожарни автомобили, а движението по пътя от и към Бургас бе възстановено.

Това е вторият голям пожар край Бургас, след като вчера бе обявено бедствено положение заради пламъци, избухнали във вилна зона "Лозницата" на Българово. Около 20 са изгорелите постройки, повечето вили. Според кмета на Българово Константин Щерионов около 20 процента от тях са били обитаеми към момента на пожара.

По думите му огънят е бил овладян още вчера следобед, но на място днес все още дежурят противопожарни коли. "На няколко места продължава да пуши. Пожарникарите са тук", допълни той.

Кметът каза още, че мъж е задържан по подозрение, че е предизвикал огнената стихия.

