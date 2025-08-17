Голяма авария оставя без вода жителите на десет села в Ямболско. Водоподаването ще бъде спряно в късните часове днес и възстановено утре, 18 август, съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) - Ямбол.

Водната криза

Засегнати ще бъдат шест села в община Тунджа - Козарево, Калчево, Победа, Челник, Сламино и Каравелово, както и четири населени места на територията на община Стралджа - Тамарино, Саранско, Каменец и Войника.

От ВиК - Ямбол призовават всички потребители да пестят питейната вода и да избягват употребата ѝ за различни от питейно-битови нужди.

Подобни аварии, оставящи без вода десетте села от т.нар. водоснабдителна група "Бакаджик" в Ямболско, има от години, като прекъсванията на водопоподаването са не само през летния сезон, а и през зимните месеци.

По данни на омбудсмана Велислава Делчева над 173 хиляди души нямат достъп до питейна вода. А загубите по водопреносната мрежа в страната продължават да са около 60%, като на места стигат и до 80%.

ИЗБРАНО
Руската представителка на "Мис Вселена" 2017 почина след ужасяващ инцидент с лос Лайф
Руската представителка на "Мис Вселена" 2017 почина след ужасяващ инцидент с лос
5693
"Ходех до тоалетната лазейки". Как болката уби една от най-красивите футболни приказки Корнер
"Ходех до тоалетната лазейки". Как болката уби една от най-красивите футболни приказки
10827
Кой печели и кой губи когато държавата определя минималната работна заплата Бизнес
Кой печели и кой губи когато държавата определя минималната работна заплата
3835
Малък парад от три планети ще наблюдаваме във втората половина на август IT
Малък парад от три планети ще наблюдаваме във втората половина на август
1246
Дебел, с мръсна риза, черно под ноктите и кални обувки, но бил като магнит за жените Impressio
Дебел, с мръсна риза, черно под ноктите и кални обувки, но бил като магнит за жените
7473
Италианската църква, която предизвиква гравитацията, смелостта и вярата (снимки/видео) Trip
Италианската църква, която предизвиква гравитацията, смелостта и вярата (снимки/видео)
6114
Необятният свят на моцарелата: С какво се различават видовете на италианското сирене Вкусотии
Необятният свят на моцарелата: С какво се различават видовете на италианското сирене
444