Жълти реки потекоха по улици в столичния център (снимки)
Да се помисли за пристанище при реконструкцията, предлага жител на района около парка "Заимов"
Жълти реки потекоха по улици в столичния център, стана ясно от публикации в социалните мрежи в четвъртък следобед.
Странната гледка се наблюдава в столичния район "Оборище" - около парка "Заимов", където в момента тече голям уличен ремонт, на метри от Народното събрание и паметника Левски.
"Златната вода" е заляла бул. "Янко Сакъзов", "Мадрид" и ул. "Оборище" чак до "Ситняково".
"Малко се е поразкаляла махалата", коментира жител на района във фейсбук групата "За Оборище".
"Калта не е от разкопания парк, а излиза при всеки дъжд от разбитите релси. И очевидно става все по-зле. Питам също така днес колко срязани гуми ще има на булеварда, защото заради локвите не се виждат огромните кратери. И колко от пострадалите ще осъдят /с право/ Столична община", пише Димитър Иванов.
"Да се помисли за пристанище при реконструкцията", предлага Деян Колев.