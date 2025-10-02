Жълти реки потекоха по улици в столичния център, стана ясно от публикации в социалните мрежи в четвъртък следобед. 

Странната гледка се наблюдава в столичния район "Оборище" - около парка "Заимов", където в момента тече голям уличен ремонт, на метри от Народното събрание и паметника Левски.

Снимка: "За Оборище"/Фб

"Златната вода" е заляла бул. "Янко Сакъзов", "Мадрид" и ул. "Оборище" чак до "Ситняково".

Снимка: "За Оборище"/Фб

"Малко се е поразкаляла махалата", коментира жител на района във фейсбук групата "За Оборище". 

"Калта не е от разкопания парк, а излиза при всеки дъжд от разбитите релси. И очевидно става все по-зле. Питам също така днес колко срязани гуми ще има на булеварда, защото заради локвите не се виждат огромните кратери. И колко от пострадалите ще осъдят /с право/ Столична община", пише Димитър Иванов.

Снимка: "За Оборище"/Фб

"Да се помисли за пристанище при реконструкцията", предлага Деян Колев. 

ИЗБРАНО
Захари Бахаров и Александра Лашкова са с главни роли в новия италиански филм на Антонио Пису "България amore mio" Лайф
Захари Бахаров и Александра Лашкова са с главни роли в новия италиански филм на Антонио Пису "Българ...
17108
Мони Николов: В Русия ме притеснява само студът Корнер
Мони Николов: В Русия ме притеснява само студът
12383
КЗК разреши сделката с бензиностанциите "Газпром" Бизнес
КЗК разреши сделката с бензиностанциите "Газпром"
4988
Открий перфектния смартфон за теб със "Смарт Ревю" от Yettel IT
Открий перфектния смартфон за теб със "Смарт Ревю" от Yettel
7812
"Wish You Were Here": 50-годишна история за празнината след мечтите Impressio
"Wish You Were Here": 50-годишна история за празнината след мечтите
4551
На винен тур в Монталчино: Открийте витрината на италианските вина Trip
На винен тур в Монталчино: Открийте витрината на италианските вина
659
Неустоими къпкейкове "Морковена торта" Вкусотии
Неустоими къпкейкове "Морковена торта"
481
Това е джакпот: Кои зодии печелят от лотарията най-често? Zodiac
Това е джакпот: Кои зодии печелят от лотарията най-често?
938
Опасно време: Силен дъжд и мокър сняг, счупени клони и проблеми по пътищата Времето
Опасно време: Силен дъжд и мокър сняг, счупени клони и проблеми по пътищата
5302