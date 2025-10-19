670 Скрийншот: Facebook/ВИДИН - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ/Venci Dragomirov

Пиян шофьор падна с колата си в изкоп във Видин. Това съобщава NOVA, позовавайки се на информация от полицията в града, която уточнява, че водачът е самокатастрофирал.

Сигнал за инцидента е подаден минути след полунощ. В автомобила са пътували двама млади мъже.

Водачът е тестван за алкохол, а пробата му е положителна - над 1.2 промила. Пробата за наркотици е отрицателна. Мъжът е задържан за срок от 24 часа.

Пътувалият с него е настанен във видинската болница без опасност за живота. Извършен е оглед на мястото и е образувано досъдебно производство.

Към 18 октомври от началото на месеца в катастрофи са загинали 18 човека, а 333 са ранени. От началото на годината загиналите в пътни инциденти са 345, показват още данните на МВР.

При сравнение с реалните данни за загиналите - 359, през същия период на 2024 г. се отчитат 14 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

