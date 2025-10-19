Пиян шофьор падна с колата си в изкоп във Видин. Това съобщава NOVA, позовавайки се на информация от полицията в града, която уточнява, че водачът е самокатастрофирал.

Войната по пътищата

Сигнал за инцидента е подаден минути след полунощ. В автомобила са пътували двама млади мъже.

Водачът е тестван за алкохол, а пробата му е положителна - над 1.2 промила. Пробата за наркотици е отрицателна. Мъжът е задържан за срок от 24 часа.

Пътувалият с него е настанен във видинската болница без опасност за живота. Извършен е оглед на мястото и е образувано досъдебно производство.

Към 18 октомври от началото на месеца  в катастрофи са загинали 18 човека, а 333 са ранени. От началото на годината загиналите в пътни инциденти са 345, показват още данните на МВР.

При сравнение с реалните данни за загиналите - 359, през същия период на 2024 г. се отчитат 14 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

ИЗБРАНО
Човекът, който даде на света очи Лайф
Човекът, който даде на света очи
4621
Синер не даде шанс на Алкарас и отново сложи короната за 6 милиона долара Корнер
Синер не даде шанс на Алкарас и отново сложи короната за 6 милиона долара
5619
Ядрената енергетика запазва лидерство: В България доминират вече АЕЦ и слънчевата енергия Бизнес
Ядрената енергетика запазва лидерство: В България доминират вече АЕЦ и слънчевата енергия
892
Китай обвини САЩ в кражба на данни и проникване в Националния център за часовото време IT
Китай обвини САЩ в кражба на данни и проникване в Националния център за часовото време
579
Олег Ковачев – актьор, режисьор, сценарист и оператор, навършва днес 70 години Impressio
Олег Ковачев – актьор, режисьор, сценарист и оператор, навършва днес 70 години
6587
Скалата Кьерагболтен - да оцелееш на ръба (снимки/видео) Trip
Скалата Кьерагболтен - да оцелееш на ръба (снимки/видео)
5412
Безценните съвети на Джулия Чайлд, които ще променят напълно тези ястия (Част I) Вкусотии
Безценните съвети на Джулия Чайлд, които ще променят напълно тези ястия (Част I)
62