Снимка: БТА
Пътничка загина, след като нидерландски бус не спря на знак "Стоп" и помете кола край Исперих (снимки)
В микробуса, освен водача, са пътували още двама души, всички са откарани в МБАЛ-Разград, където в момента се изяснява състоянието им
Жена загина при тежка катастрофа между кола и микробус край Исперих, съобщават от Областната дирекция на МВР в Разград.
Инцидентът е станал на кръстовището между главен път Е-70 и изхода за Исперих, като сигнал за произшествието е подаден на тел. 112 в 18:50 часа.
Микробус "Мерцедес Вито", шофиран от 23-годишен водач от Разград, движейки се от Разград към Исперих, не спира на знак "Стоп" и удря пътуващ по главния път в посока Русе лек автомобил "Тойота".
При удара на място е загинала 69-годишна жена, съпруга на 70-годишния шофьор на тойотата. Двамата са с двойно гражданство, родом от село Кошарна, Русенско.
В буса с нидерландска регистрация освен водача са пътували още двама души. Всички са откарани в МБАЛ-Разград, където в момента се изяснява състоянието им.
Продължава огледът на място и работата по случая.
