Жена загина при тежка катастрофа между кола и микробус край Исперих, съобщават от Областната дирекция на МВР в Разград.

Снимка: БТА

Инцидентът е станал на кръстовището между главен път Е-70 и изхода за Исперих, като сигнал за произшествието е подаден на тел. 112 в 18:50 часа.

Снимка: БТА

Микробус "Мерцедес Вито", шофиран от 23-годишен водач от Разград, движейки се от Разград към Исперих, не спира на знак "Стоп" и удря пътуващ по главния път в посока Русе лек автомобил "Тойота".

Снимка: БТА

При удара на място е загинала 69-годишна жена, съпруга на 70-годишния шофьор на тойотата. Двамата са с двойно гражданство, родом от село Кошарна, Русенско.

Снимка: БТА

В буса с нидерландска регистрация освен водача са пътували още двама души. Всички са откарани в МБАЛ-Разград, където в момента се изяснява състоянието им.

Продължава огледът на място и работата по случая.

