МВР започва втора проверка за действията на полицейските органи и длъжностните лица по случая с тежкия инцидент с АТВ в курорта Слънчев бряг на 14 август по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов и със заповед на директора на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков, съобщават на сайта си от вътрешното министерство.

Транспортират в "Пирогов" с въздушна линейка 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг
Транспортират в "Пирогов" с въздушна линейка 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг

Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите. Първата проверка относно действията на полицията по случая бе разпоредена от директора на Областната дирекция на МВР - Бургас (ОДМВР - Бургас) старши комисар Владимир Маринов, допълват от МВР.

Днес детето бе транспортирано в "Пирогов". Баба му Златка Соколова заяви пред bTV:

"Консултантът Николай Младенов каза, че ще има нужда от много лечение. Контузията му е не само в главата. Има пет счупени ребра".

За 11-те дни в реанимацията на бургаската болница детето е интубирано и екстубирано. Доказана е тежка черепно мозъчна травма. Подобрение има, казват от лечебното заведение, но не достатъчно.

"Няма пряка опасност за живота му, но го няма това подобрение, което и на нас ни се искаше. Да започне да комуникира, да се храни. Дори говорихме изваждане от реанимация, но за жалост не се стигна до там. Детето е неконтактно. Продължава да е в повърхностна кома, не е в дълбока кома, но няма подобрение", обясни д-р Светлозар Георгиев, зам.-директор на УМБАЛ-Бургас.

35-годишната му майка остава в болницата в Бургас в изключително тежко и по думите на лекарите - "необратимо състояние".

На 14 август петима души, сред които три деца, пострадаха след пътен инцидент с АТВ в курортния комплекс Слънчев бряг. От пресцентъра на Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас казаха, че в отделението по реанимация са настанени малко дете и жена.

Те бяха блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем и управлявано от младеж на 18 години.

На следващия ден от Районната прокуратура в Бургас обявиха, че наблюдават досъдебно производство във връзка с пътнотранспортно произшествие.

Районният прокурор на Бургас Мария Маркова потвърди, че родителите на 18-годишния младеж, задържан за катастрофата, са служители на МВР. Комисар Марин Димитров - директор на "Охранителна полиция и КАТ" при Областната дирекция на МВР - Бургас, заяви, че е започнала вътрешна проверка, с която да се избегнат спекулации, че има вмешателство за прикриване на факти и обстоятелства предвид, че родителите на младежа са служители на вътрешното министерство.

На 18 август съдът в Несебър определи мярка за неотклонение за шофьора на АТВ-то "домашен арест", а обвинението срещу него е, че е причинил средни телесни повреди на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие. Мярката беше протестирана от Районната прокуратура в Бургас и предизвика протести в Бургас, София и Пловдив.

На 21 август изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов изиска от прокуратурата в Бургас досъдебното производство за пътнотранспортното произшествие с АТВ, с оглед на правомощията му да възложи разследването на Националната следствена служба (НСлС), съобщиха от държавното обвинение.

На 22 август Окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 18-годишния Никола Бургазлиев, обвиняем по делото за петима пострадали след инцидент с електрическо превозно средство в курортен комплекс "Слънчев бряг".

