Млад шофьор загина на място след челен сблъсък между кола и камион край Ловеч
Движението се регулира от полицията в едната лента
Млад шофьор загина на място при катастрофа между кола и товарен автомобил на първокласния път София - Варна в района на село Сопот, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.
Войната по пътищата
Инцидентът е станал около 6:20 ч. тази сутрин на мокра пътна настилка и при валеж от дъжд. Ударили са се лек и товарен автомобил, насрещно движещи се, предава БТА.
При сблъсъка на място е починал водачът на леката кола - мъж на 29 години.
Образувано е досъдебно производство и се изясняват причините за катастрофата.
Пострадали при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната са 19 души, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 15.
В София са регистрирани 48 леки катастрофи и една тежка. Двама души са ранени, а загинали няма.
От началото на месеца са станали 101 катастрофи със седем загинали и 137 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5232, загиналите са 333, а ранените 6544.