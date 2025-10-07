Млад шофьор загина на място при катастрофа между кола и товарен автомобил на първокласния път София - Варна в района на село Сопот, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Войната по пътищата

Инцидентът е станал около 6:20 ч. тази сутрин на мокра пътна настилка и при валеж от дъжд. Ударили са се лек и товарен автомобил, насрещно движещи се, предава БТА.

При сблъсъка на място е починал водачът на леката кола - мъж на 29 години.

Движението се регулира от полицията в едната лента.

Образувано е досъдебно производство и се изясняват причините за катастрофата.

Пострадали при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната са 19 души, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 15.

В София са регистрирани 48 леки катастрофи и една тежка. Двама души са ранени, а загинали няма.

От началото на месеца са станали 101 катастрофи със седем загинали и 137 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5232, загиналите са 333, а ранените 6544.

