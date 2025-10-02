Двама души загинали при челен сблъсък на пътя катастрофа край Луковит, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Войната по пътищата

Сигналът за инцидента е подаден около 12:20 часа. На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

По първоначална информация ударът е между лек автомобил и микробус. На място са загинали двама пътници от лекия автомобил - мъж на 78 години и жена на 72 години, а водачът на същото превозно средство е ранен.

Двамата шофьори са тествани от пътни полицаи за алкохол, като пробите са отрицателни.

Бащата на 12-годишната Сияна Попова - Николай, написа в профила си в социалната мрежа Фейсбук, че поредната катастрофа на пътя между Луковит и Плевен е станала недалеч от лобното място на дъщеря му

"Провалът в пътната безопасност е очевиден и трябва да има незабавни оставки. Половин година говорим едно и също без резултат. Мерките на кабинета не работят. При всеки дъжд отиваме на гробища", добави Попов.

Движението се регулира на място от полиция, въведен е обходен маршрут - Луковит - път III-307 - Тодоричане - път III-305 Дерманци - Торос - път I-4 Брестница - път I-3 - Румянцево и обратно.

Снимка: Facebook/Николай Попов

Само 20 минути по-късно тежкотоварен камион катастрофира и затвори пътя между Троян и Априлци, добавиха от полицията в Ловеч.

Сигналът за инцидента, станал в района на кв. "Ливадето" на село Орешак, е подаден в 12.50 часа. Няма информация за пострадали и нанесени щети.

На място са екипи на Районното полицейско управление в Троян.

Войната на пътя не е статистика, тя има лица и имена - не само на хора, а на стотици семейства
Пътните настилки на територията на цялата област са мокри, нека водачите шофират с повишено внимание и спазват скоростните режими, призоваха от МВР.

Общо 13 души са ранени при 10 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, сочат данните на вътрешното ведомство.

В София са регистрирани три тежки и 21 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали шестима души.

От началото на годината са станали 5142 катастрофи, с 326 загинали и 6421 ранени.

