В автомобила е имало и пътник, който е получил множество контузии

579 Снимка: БТА

Млад шофьор е загинал, след като колата му се е преобърнала в крайпътна нива във Варненско, съобщават от Областната дирекция на МВР в морската столица.

Катастрофата е станала на 2 октомври в района на Вълчи дол - посока село Брестак. 27-годишният водач е самокатастрофирал и по-късно в болницата е починал. Мъжът е загубил контрол над колата си и се преобърнал в крайпътна нива.

В автомобила е имало и пътник, който е получил множество контузии, но е освободен от лекарски екип за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство.

Четирима души са загинали, а 40 са ранени 28 тежки при катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани четири тежки и 49 леки пътнотранспортни произшествия, при които четирима души са пострадали.

От началото на месеца са станали 38 катастрофи, с четирима загинали и 53 ранени, добавя БТА.

От началото на годината са регистрирани 5170 пътнотранспортни произшествия, при които 330 души са загубили живота си, а 6471 са пострадали.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат осем по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.