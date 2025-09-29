По първоначална информация водачът е изгубил контрол над автомобила

10480 Снимка: iStock by Getty Images

24-годишен шофьор загина след удар в стълб на Околовръстното шосе в София, съобщава БНР.

По първоначална информация катастрофата е станала около 1 часа след полунощ на отбивката за бул. "България" на Околовръстния път.

Младият шофьор е изгубил контрол над колата и се е ударил в метален стълб. Починал е на място.

Заради инцидента на мястото са били изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. По информация на NOVA автомобилът е бил с английски номера.

Причините за катастрофата се изясняват.

Общо 13 души са ранени при 11 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани едно тежко и 20 леки пътнотранспортни произшествия, при които един човек е пострадал.

От началото на месеца са станали 595 катастрофи, с 37 загинали и 690 ранени, добавя БТА.

От началото на годината са регистрирани 5101 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 322 души, а пострадалите са 6373.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 12 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

