21-годишен шофьор блъсна и уби пешеходка на тротоар в Лом, съобщи bTV.

По първоначалната информация тежката катастрофа е станала около 10 часа на улица в квартал "Момин брод", който се намира в близост до една от входно-изходните артерии на крайдунавския град.

При изпреварване водач на лек автомобил не успял да овладее колата, която излетяла от пътното платно и се качила на тротоара. Там превозното средство помело ходещата жена.

55-годишната ломчанка е загинала на място.

На място са изпратени екипи на полицията. Извършва се оглед. Причините за катастрофата се изясняват.

На 14 август в курорта "Слънчев бряг" 18-годишният Никола Бургазлиев блъсна движещите се по тротоара пешеходци - 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишното й момченце Мартин, двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години, и 49-годишен служител от хотела в близост.

Най-тежко пострада Христина, която бе в реанимацията на Университетската болница в морския град от деня на инцидента, но изпадна в мозъчна смърт на 21 август, а лекарите поддържаха сърдечната функция на пловдивчанката изкуствено чрез медикаменти. На 3 септември около обяд сърцето на Христина спря.

Лекарите в "Пирогов" обаче успяха да спасят 4-годишното й момченце. Преди няколко дни Мартин бе изписан и си е у дома. Детето беше в кома дълго време, а сега му предстои рехабилитация, тъй като не може да говори и да се храни сам.

Общо 15 души са ранени при 12 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани 28 леки ПТП, при които няма пострадали. От началото на месеца са станали 240 катастрофи, с 13 загинали и 306 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5374 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 339 души, а пострадалите са 6717.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 20 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

