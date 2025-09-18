Столични любители на американските "мускулести" коли организират прощаване със загиналия при излизане от пътя и удар в дърво шофьор на "Ботевградско шосе" в понеделник сутрин. В специализирана фейсбук група беше обявено събиране довечера на паркинга пред Националния исторически музей.

Войната по пътищата

Шофьорите на "мускулести" автомобили планират първо дружно да запалят свещи, а след това двигателите в памет на колегата си, който почина на място, след като колата му - тунингован до 800 к.с. Ford Mustang Shelby, се разполови при катастрофата.

Негови приятели със сходни интереси вече се сбогуваха във фейсбук със сърдечни думи.

Загиналият се е занимавал с внос на американски автомобили и по думи на негови познати не е бил известен като позволяващ си високи скорости по обществените пътища.

Все още няма никаква информация за другата американска спортна кола, която се открои на запис от мястото на инцидента да води своеобразната гонка по "Ботевградско шосе" в началото на работната седмица. На кадрите се вижда как първият автомобил предприема резки изпреварвания, вторият го последва, но водачът губи контрол над машината.

