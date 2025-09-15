Шофьор е загинал в катастрофа на столичния булевард "Ботевградско шосе" в посока магистрала "Хемус", като колата му се е разбила на две части. Видео от мястото на тежкия инцидент беше публикувано във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Войната по пътищата

"Нямаше втора кола, само една на две части", описва гледката заснелият клипа, по думите на когото по платното е имало откъснати човешки крайници.

Сигналът е подаден в 09:37 часа и веднага е изпратена линейка, съобщиха от Центъра за спешна помощ в София пред БНР. От там допълниха, че автомобил е самокатастрофирал и се е забил в дърво. Човек е загинал, а спешният екип само е констатирал смъртта. Към момента няма данни за самоличността му.

От МВР уточниха, че при инцидента няма други пострадали. Първоначалните данни на полицията потвърждават, че шофьорът е самокатастрофирал и се е ударил в дърво. Произшествието се е случило около 9:30 часа.

 

ИЗБРАНО
Есенната елегантност завладя червения килим на наградите "Еми" Лайф
Есенната елегантност завладя червения килим на наградите "Еми"
15723
Невероятен Александър Василев прати българския тенис сред най-добрите за Купа "Дейвис" Корнер
Невероятен Александър Василев прати българския тенис сред най-добрите за Купа "Дейвис"
15562
Джордж Сатлас, ICGB: Сътрудничеството е бъдещето на енергетиката в региона Бизнес
Джордж Сатлас, ICGB: Сътрудничеството е бъдещето на енергетиката в региона
4219
Измама: Жена прати пари на "космонавт", за да му "купи кислород" IT
Измама: Жена прати пари на "космонавт", за да му "купи кислород"
866
57 години любов и заедно завинаги в отвъдното Impressio
57 години любов и заедно завинаги в отвъдното
26542
Големият вайръл: Nano Banana – дигиталната бананова лудост, която завладя света URBN
Големият вайръл: Nano Banana – дигиталната бананова лудост, която завладя света
3539
Тайните пирамиди на Шотландия Trip
Тайните пирамиди на Шотландия
3950
Най-големите грешки, които всички допускаме при приготвянето на омлет Вкусотии
Най-големите грешки, които всички допускаме при приготвянето на омлет
1059
Таро прогноза за септември за зодия Дева Zodiac
Таро прогноза за септември за зодия Дева
286
Есента е все по-близо, предстоят превалявания, ветровити дни и хладни утрини Времето
Есента е все по-близо, предстоят превалявания, ветровити дни и хладни утрини
991