Сигналът е подаден в 09:37 ч, от Бърза помощ само са констатирали смъртта на водача, няма други пострадали

Кадър: Фейсбук група "Катастрофи в София"

Шофьор е загинал в катастрофа на столичния булевард "Ботевградско шосе" в посока магистрала "Хемус", като колата му се е разбила на две части. Видео от мястото на тежкия инцидент беше публикувано във фейсбук групата "Катастрофи в София".

"Нямаше втора кола, само една на две части", описва гледката заснелият клипа, по думите на когото по платното е имало откъснати човешки крайници.

Сигналът е подаден в 09:37 часа и веднага е изпратена линейка, съобщиха от Центъра за спешна помощ в София пред БНР. От там допълниха, че автомобил е самокатастрофирал и се е забил в дърво. Човек е загинал, а спешният екип само е констатирал смъртта. Към момента няма данни за самоличността му.

От МВР уточниха, че при инцидента няма други пострадали. Първоначалните данни на полицията потвърждават, че шофьорът е самокатастрофирал и се е ударил в дърво. Произшествието се е случило около 9:30 часа.

