Инцидент с човек спря движението на столичното метро. 

Столична община

От столичния "Метрополитен" съобщиха, че произшествието е станало в 15.47 часа.

"Прекъснато е електрозахранването на метростанция "Сердика 2" поради инцидент с пътник. На място незабавно пристигнаха екипи на "Спешна помощ", пожарната и служители на "Метрополитен". В момента следствените органи извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента", се казва още в официалното съобщение на компанията.

Според очевидци, цитирани от БНР, човек е скочил на релсите. Изваден от охраната на метростанцията, но е с наранявания.

Повече от час движението на влаковете се осъществяваше в следните участъци:

· линия 1: "Обеля" - "Централна гара"

· линия 2: "НДК" - "Витоша"

Движението по цялата линия бе възстановено малко след 17 часа.

През юли 2023 г. само бързата реакция на един от полицаите, охраняващи метростанция "Опълченска", предотврати подобен инцидент. Тогава младо момиче се опита да скочи на релсите, но униформен е успял да го спаси и успокои.

ИЗБРАНО
Kак шест млади певици разгневиха турското правителство? Лайф
Kак шест млади певици разгневиха турското правителство?
10561
Лудогорец превзе дома на шведския шампион за чудесен старт в Лига Европа Корнер
Лудогорец превзе дома на шведския шампион за чудесен старт в Лига Европа
13648
От детската любов към овцете до модерна мандра: историята на семейство Хаджиеви от Крумовград Бизнес
От детската любов към овцете до модерна мандра: историята на семейство Хаджиеви от Крумовград
8429
Ревю: Това е най-тънкият сгъваем смартфон в света (видео) IT
Ревю: Това е най-тънкият сгъваем смартфон в света (видео)
9961
Няколко поколения българи пазят лични спомени с филмовата легенда Клаудия Кардинале Impressio
Няколко поколения българи пазят лични спомени с филмовата легенда Клаудия Кардинале
4075
Домът ми вече има план. И то по-умен от моя URBN
Домът ми вече има план. И то по-умен от моя
5360
Топ 10: Най-забележителните площади на планетата Trip
Топ 10: Най-забележителните площади на планетата
1520
Интересно: Какъв е правилният начин да ядете салата във Франция Вкусотии
Интересно: Какъв е правилният начин да ядете салата във Франция
422
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември?
927