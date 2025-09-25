Инцидент с човек спря столичното метро
На метростанция "Сердика 2" са изпратени екипи на пожарната, Спешна помощ и служители на "Метрополитен"
Инцидент с човек спря движението на столичното метро.
Столична община
От столичния "Метрополитен" съобщиха, че произшествието е станало в 15.47 часа.
"Прекъснато е електрозахранването на метростанция "Сердика 2" поради инцидент с пътник. На място незабавно пристигнаха екипи на "Спешна помощ", пожарната и служители на "Метрополитен". В момента следствените органи извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента", се казва още в официалното съобщение на компанията.
Според очевидци, цитирани от БНР, човек е скочил на релсите. Изваден от охраната на метростанцията, но е с наранявания.
Повече от час движението на влаковете се осъществяваше в следните участъци:
· линия 1: "Обеля" - "Централна гара"
· линия 2: "НДК" - "Витоша"
Движението по цялата линия бе възстановено малко след 17 часа.
През юли 2023 г. само бързата реакция на един от полицаите, охраняващи метростанция "Опълченска", предотврати подобен инцидент. Тогава младо момиче се опита да скочи на релсите, но униформен е успял да го спаси и успокои.