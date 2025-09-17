Близо 124 милиона пътници са били превозени в столичното метро през миналата година, съобщиха от Националния статистически институт. В сравнение през 2023 г. са били превозени почти 94 милиона пътници.

Към момента столичното метро разполага с 298 мотриси, които се равняват на 82 574 пътнически места. Влаковете се движат по общо 50 км линии.

С тези данни НСИ честити деня на София - 17 септември, пише БТА.

Това е датата, на която почитаме светите мъченици София, Надежда, Вяра и Любов и става празник на София с решение на Столичния общински съвет от 25 март 1992 г.

