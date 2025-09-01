Столичният булевард "Панчо Владигеров" е затворен в участъка между ул. "Обелско шосе" и ул. "25-та" в районите "Люлин" и "Обеля" заради пропадане на пътното платно, съобщиха от Столичната община пред Dir.bg.

Столична община

Инцидентът е станал днес в участъка до строежа на новата метростанция.

Кметът на район "Връбница" Румен Костадинов написа в профила си във Фейсбук, че на място са екипи на Дирекция "Аварийна помощ и превенция". Участъкът е обезопасен. Очакват се и експерти от "Метрополитен"и "Софийска вода" за установяване на причините за инцидента.

Очакват се промени в разписанието на градския транспорт, които ще станат ясни по-късно днес, съобщиха още от Столичната община.

""Браво, страхотна работа". Да разбираме, че следващия проект е бул. "Панчо Владигеров" да бъде реновиран заедно с тунела дето не знам и той кога ще пропадне заедно с дупките, които постоянно се отварят в него в платното посока Обеля?", коментира новината потребител във Фейсбук. "Бул. Владимир Вазов, локалното на Цариградско, а сега и това...", допълва друг.

Огромна дупка зейна на столичното "Цариградско шосе" (снимки/видео)
През април т.г. огромна дупка зейна в локалното платно на булевард "Цариградско шосе". Тогава от Столична община обясниха, че пропадането е причинено от наличието на слаби насипни почви и намалено налягане в забойната камера на тунелопробивната машина.

През август 2023 г. пропадна част и от булевард "Владимир Вазов" заради строежа на трета линия на метрото. 

През август 2010 г., по време строежа на втора линия на метрото, също зейна огромна дупка на бул. "Черни връх". 

Метростанция "Панчо Владигеров" трябва да бъде завършена през ноември 2026 г. Заради строителството й през юли бе спряно движението на метрото в участъка между метростанциите "Сливница" и "Обеля". Това важи до приключване на строително-монтажните дейности и въвеждането на новата станция в експлоатация.

Очаква се метростанция "Панчо Владигеров" да обслужва над 12 000 души от кварталите "Обеля" и "Модерно предградие". Това ще бъде четвъртата интермодална станция в столицата - с връзка към жп линиите от Драгоман, Кюстендил и Божурище, както и към автобусния транспорт. Станцията трябва да намали автомобилния трафик към София с около 5600 коли дневно и ще допринесе за намаление на вредните емисии с близо 1500 тона годишно. Общата стойност на проекта е 23,2 млн. евро.

