Заповед за незабавна евакуация е издадена за десетки семейства от блок в столичния квартал "Хаджи Димитър", който се напукал заради строежа на метрото. След две обследвания сградата е обявена за опасна за обитаване, съобщи кметът на райн "Подуяне" Кристиян Христов, цитиран от Нова телевизия.

Столична община

На 5 ноември, ако хората не напуснат доброволно домовете си, ще бъдат изкарвани принудително с полиция.

"Най-важната е безопасността - след проверки се доказа, че сградата е опасна за живот и следва живущите в нея да бъдат евакуирани. С мой доклад и заедно с кмета на София Васил Терзиев, от Столичния общински съвет е отпусната парична помощ за хората тук", добави Христов.

Районният кмет каза още, че след дълги ремонти хората ще могат да се върнат отново в домовете си.

"Има конкретни мерки, които са заложени за укрепването на сградата. Срокът обаче няма да е малък. Самите строителни дейности могат да отнемат година", обясни Кристиян Христов.

Живущите в блока обаче изразиха своите притеснения, като коментираха, че само на някои семейства е била отпусната финансова помощ, с която да наемат временно жилище, но мнозина остават без яснота къде ще бъдат преместени и за колко време. Част от хората настояват за по-конкретни ангажименти от страна на институциите и категорични гаранции за безопасността им.

"В продължение на 2 години живеем в абсолютен риск не защото не се страхуваме за живота си, а защото няма къде да отидем. През август 2023 г. пропадна булеварда срещу блока, а след това и самата ни сграда започна да се руши", разказа една от собственичките на жилище в напуканата сграда.

Пропадна част от пътното платно на столичния бул. "Владимир Вазов" до строежа на метрото (снимки)
Виж още Пропадна част от пътното платно на столичния бул. "Владимир Вазов" до строежа на метрото (снимки)

Тогава от столичния "Метрополитен" съобщиха, че пропадането е вследствие на каверна (кухина) под кабелен колектор в близост до трасето на изграждащия се тунел на метрото.

Неин съсед пък заяви, че са им отпуснати около 580 лева на месец, но това е напълно недостатъчно, за да успее да си наеме ново жилище.

