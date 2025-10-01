Работи се по няколко версии, включително контрабанда на наркотици

И второто от откритите две тела на мъже в трюма на кораб с меден сулфат в Бургас е на българин, съобщи "24 часа", позовавайки се на информация от прокуратурата.

Първият беше идентифициран вчера - Д. Д. от Варна.

Телата бяха открити, докато корабът е на пристанището в града. В хранилището имало 5 хиляди тона меден концентрат, пристигнал от Южна Америка. При отварянето на трюма работниците попаднали на телата на двамата мъже, които макар да били с маски, вероятно са се задушили от изпаренията на отровния концентрат.

Двамата не са били част от екипажа на кораба, който е собственост на турска компания.

Разследването на случая е поето от бургаското следствие. Работи се по няколко версии, включително контрабанда на наркотици.

Все още не е приключил огледа на плавателния съд, който е задържан на бургаското пристанище.

