Откриха двама мъртви мъже в трюма на кораб в Бургас, единият е българин
Другият е чужденец с неустановена самоличност
Телата на двама мъже са открити при започване на разтоварни дейности в кораб, акостирал на 30-о корабно място в бургаското пристанище снощи, съобщиха Maritime и "Флагман".
Около 02:30 часа е подаден сигнал на тел.112, че при отваряне на трюма на плавателния съд, идващ от Южна Америка с 5 000 тона меден концентрат, пристанищните работници и част от екипажа са се натъкнали на телата.
Мъжете са били с маски, но не тип противогази, а най-обикновени. Засега не е ясно е как са попаднали сред отровния товар, от който очевидно са дишали. Единият от тях е българин, от Варна, самоличността му е установена, той е с инициали Д.Д., бил е на 57 години. Другият е чужденец, с неустановена самоличност, на този етап, съобщи източник на бургаския сайт, който към момента се намира на борда на плавателния съд.
Корабът е потеглил от Южна Америка, но се е отбил и на пристанище в Турция, където е разтоварил част от концентрата. Много е вероятно мъжете да са се качили на борда именно в Турция.
Те не са членове на екипажа.
В момента на пристанището се сформира екип от прокурор, разследващи полицаи и гранична полиция, които поемат случая.
От пристанището са категорични, че нямат връзка със станалото на борда, тъй като не са нарушавани правилата за безопасност на труда на наша територия.
Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании, според справка на Maritime.bg в Equasis. Плавателният съд е превозвал меден концентрат от Перу.
Атмосферата в хамбара не позволява дишане, тъй като медният концентрат се окислява и изтегля кислорода от въздуха. Въпросът е какво са правили тези двама мъже там, заяви пред БТА капитан капитан Живко Петров, директор на "Морска администрация" - Бургас. Вероятно става дума за нелегално проникване на борда, посочи той.
Не е инцидент по време на корабоплаване, не е и работен инцидент. Има нещо друго, предполагам криминално - не искам да спекулирам, но изглежда са търсили нещо вътре, допълни директорът на "Морска администрация" - Бургас.
Към този момент няма официална информация от прокуратурата в крайморския град.