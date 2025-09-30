Интелигентна пешеходна пътека ще бъде изградена на едно от най-натоварените кръстовища - между улиците "Христо Ботев" и "Македония"

37 Снимка: БТА

Няколко решения, насочени към подобряване на градската среда, инфраструктурата, безопасността и развитието на културния и социален живот в Бургас бяха приети на заседанието на Общинския съвет в крайморския град, предава БТА.

Интелигентна пешеходна пътека ще бъде изградена на едно от най-натоварените кръстовища - между улиците "Христо Ботев" и "Македония". Съоръжението ще бъде част от инвестиционната програма на Община Бургас за 2026 г. и ще включва камери и светлинни сигнали, които се активират при наличие на пешеходци. Целта е повишаване на безопасността на движението и модернизиране на градската инфраструктура.

Кметът Димитър Николов ще поиска от държавата прехвърляне на два имота за създаване на нови паркоместа в ж.к. "Възраждане". Проектът предвижда промени в уличната регулация на бул. "Мария Луиза", което ще позволи по-добра организация на движението и облекчаване на недостига от паркоместа в централната градска част.

Одобрено бе и първото от осем години увеличение на цената на хартиения билет за градски транспорт. От 1 януари 2026 г., с очакваното влизане на България в еврозоната, билетът ще струва 0,80 евро. Увеличението се дължи на нарастващите разходи за поддръжка, повишени цени на горива и електроенергия, както и необходимостта от инвестиции в нова система за безконтактно плащане.

В областта на културата и туризма, Община Бургас ще кандидатства пред Национален фонд "Култура" за реализиране на проекта "Ченгене скеле - пътуване през историята на Бургаския залив". Проектът включва създаване на нов туристически продукт, обновяване на експозиционна къща, 3D експонати и интерактивен виртуален гид.

Съветниците одобриха и нови правила за подкрепа на талантливи ученици и студенти по програмите "Бургаски деца" и "Успешни студенти", като за първи път ще бъдат включени и професионални бакалаври, например специалността "Медицинска сестра".

Приет бе и Етичен кодекс за общинските съветници, както и проект за правилник за изграждане и демонтаж на паметници, които целят повече прозрачност и устойчивост в управлението на културната среда.

Други точки от дневния ред, които бяха разгледани са изграждане на нови спиркови заслони, закупуване на електрически автобуси за по-екологичен градски транспорт, модернизация на медицинската апаратура в Университетската многохпофилна болница за активно лечение в града, съфинансиране на младежкия проект YALA, нови устройствени планове за квартал "Меден рудник" и с. Твърдица.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.