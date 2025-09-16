Автомобил връхлетя в кафе-закусвалня в Асеновград и се заби в масите и столовете за клиенти. Колата унищожи дървената конструкция на търговския обект и нанесе сериозни щети, съобщи Нова телевизия.

Войната по пътищата

Инцидентът е станал в следобедните часове в неделя. Водачът на автомобил, идващ от квартал "Горни Воден" към Асеновград, е загубил контрол, качил се е на тротоара, преминал е през каменна ограда и се е забил в пейките и масите на закусвалнята.

Собственикът на търговския обект обясни, че по време на катастрофата не е имало хора в кафе-закусвалнята.

Инцидентът е втори подобен в града за дни, след като преди седмица автомобил се вряза в жилищен блок на централния булевард "България", отнасяйки входната врата.

