Кола се вряза в закусвалня в Асеновград
Автомобилът е преминал през каменна ограда и се е забил в пейките и масите, няма пострадали, защото търговският обект не е работел
Автомобил връхлетя в кафе-закусвалня в Асеновград и се заби в масите и столовете за клиенти. Колата унищожи дървената конструкция на търговския обект и нанесе сериозни щети, съобщи Нова телевизия.
Войната по пътищата
Инцидентът е станал в следобедните часове в неделя. Водачът на автомобил, идващ от квартал "Горни Воден" към Асеновград, е загубил контрол, качил се е на тротоара, преминал е през каменна ограда и се е забил в пейките и масите на закусвалнята.
Собственикът на търговския обект обясни, че по време на катастрофата не е имало хора в кафе-закусвалнята.
Инцидентът е втори подобен в града за дни, след като преди седмица автомобил се вряза в жилищен блок на централния булевард "България", отнасяйки входната врата.