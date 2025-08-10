Два автомобила са се ударили след втория тунел в посока Нареченски бани

1636 Снимка: БТА

За часове бе преустановено движението по пътя Смолян - Асеновград, в участъка след село Бачково, поради възникнало пътнотранспортно произшествие, за което съобщиха от Областната дирекция на МВР - Смолян.

Сигнал за инцидента е бил получен около 14:00 часа днес, допълват от ОДМВР - Пловдив.

По предварителни данни два автомобила са се ударили след втория тунел в посока Нареченски бани, като има четирима пострадали. В момента се извършва обезопасяване на местопроизшествието и разчистване на пътното платно. Движението се регулира от "Пътна полиция".

За периода на ограничението водачите могат да използват следните обходни маршрути:

Смолян - Девин - Кричим - Пловдив

Смолян - Кърджали - Асеновград - Пловдив

По-рано тази седмица катастрофа в района на моста над река Марица затрудни движението на пътя Пловдив - Стара Загора, припомня БТА.

Възстановено е движението по пътя Смолян - Асеновград, съобщиха малко преди 18 ч. от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Смолян.

Един човек е загинал, а 28 души са ранени при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщава на интернет страницата си МВР. На територията на страната за този период са възникнали 23 произшествия.

От началото на месеца катастрофите са 216, с 11 загинали и 277 ранени.

В София за денонощие са станали 19 произшествия, с трима ранени и без загинали.

