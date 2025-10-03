В снежен капан са в Трънско, Монтанско и Софийско. Значителни по количество ще бъдат валежите в Централна Северна и Североизточна България в събота, сочи прогнозата на НИХМ

Докато на изток дъждовете причиниха потоп и взеха жертви, то в Западна България падналия сняг прекърши дървета, спря тока в села и градове и предизвика транспортен хаос по пътищата. Бедствено положение обявиха в Пернишко, Монтанско и Софийско.

Кметът на община Етрополе инж. Владимир Александров издаде заповед за обявяване на частично бедствено положение в общината. Въвежда се и временно ограничение на движението на моторни превозни средства в района на засегнатите критични участъци.

Частично бедствено положение на територията на общината се обявява в следните райони:

главни пътни артерии - бул. "Малки Искър", бул. "Руски", бул. "Партизански";

вилна зона "Язовира";

централна градска част;

на територията на Средно училище "Христо Ясенов", Основно училище "Христо Ботев", Професионална гимназия "Тодор Пеев", Основно училище "Христо Ботев" с. Лопян;

пътни артерии по населените места на територията на община Етрополе - с. Лъга, с. Малки Искър, с. Лопян, с. Брусен, с. Бойковец, с. Рибарица, с. Ямна, с. Горунака;

поречията на реките "Малки Искър", "Гноеница", "Стара река" и "Суха река".

Във връзка с усложнената обстановка и голямото количество паднала дървесна маса по пътищата и коритата на реките, създаваща сериозна опасност, община Етрополе набира доброволци за справяне с извънредната ситуация, се съобщава в сайта на общинската администрация.

По искане на кмета на община Земен Михаил Златанов екип на Аварийно-спасителния отряд към Община Перник оказа съдействие на екип на земенската пожарна за разчистването на затрупани пътища в отдалечените райони, съобщи за БТА заместник-началникът на спасителния отряд Веселин Георгиев.

Екипите работиха по пътя от с. Дивля към с. Одраница, където имаше много паднали дървета и листна маса, което затрудняваше придвижването на автомобили. Те реагираха на сигнал за възрастна двойка, намираща се в одранишката махала "Старо село". Жената е със 100 процента инвалидност, каза още Георгиев. Двамата са останали без ток вследствие на снеговалежа, допълни той.

На въпрос каква е обстановката там, Веселин Георгиев коментира, че в района, в който са работили, пътищата са проходими към момента.

Дежурни от Аварийния отряд са в готовност да реагират при необходимост, съобщи още Веселин Георгиев.

По-рано днес бе обявено бедствено положение в Трън заради падналия мокър и тежък сняг през нощта.

"Молим да не се предприемате пътувания - има паднали дървета в различни пътни участъци! Няма електрическо захранване на територията на цялата община", съобщиха от общинската администрация. Няма връзка с някои от мобилните оператори в голяма част от населените места. На терен има екипи, които работят по отстраняване на авариите. При необходимост - по селата кметските наместници са на място за съдействие.

Ограничено е движението в района на три трънски села, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

В участъка между селата Филиповци, Велиново и Глоговица има паднали дървета, което възпрепятства преминаването на автомобили. От агенцията допълват, че е въведен обходен маршрут, който преминава през следните населени места - Филиповци - Трън, както и Трън - Глоговица и Филиповци - Велиново.

Заради падналия сняг в Западна България редица автомобили попаднаха в снежен капан заради непочистените пътища през проходите Витиня и Петрохан.

Закъсалите коли на непочистената магистрала "Хемус" преди обяд и колометрични колони при затварянето ѝ за почистване предизвикаха регионалния министър да глоби снегопочистващите фирми.

Пътната агенция реагира късно и едва около 11 часа съобщи, че затваря за движение магистрала "Хемус" в област София, за да бъде почистен. През това време десетки хора стояха блокирани в автомобилите си поради невъзможност да се придвижат. Затварянето на двете платна на магистралата накара десетки шофьори да направят обратен завой и тръгнаха в насрещното през аварийната лента, докато други чакаха търпеливо. Общо 14 снегорина са почиствали магистралата, съобщиха по-късно от Пътната агенция.

Пътят на прохода "Петрохан" вече е почистен от снега, но все още има опасно надвиснали клони на дървета. Очаква се решение на пътната агенция дали да бъде отворен.

След двудневните непрекъснати валежи от дъжд и от сняг без ток останаха редица села и градове в област Монтана, а проходът "Петрохан" беше затворен.

Областният управител на Монтана Калин Хайтов задейства системата BG-ALERT, за да предупреди жителите на общините Вършец, Чипровци и Георги Дамяново през мобилните им телефони за опасен снеговалеж и надвиснали клони по пътищата и улиците след двудневните непрекъснати валежи от дъжд и от сняг. В края на деня обстановката в Монтанско се нормализира, съобщи по-късно Хайтов.

По думите3 му в повечето селища от планинските общини Чипровци, Георги Дамяново и Вършец вече е възстановено електричеството, като се очаква по-късно тази вечер навсякъде да има ток. Преди това беше пуснато електрозахранването във всички селища на община Берковица.

Пътищата в региона са почистени до асфалт, като по тези в планинските части на областта трябва да се преминава с особено внимание заради надвиснали над шосетата клони. Заради необичайно ранното падане на снега, на много места по пътищата паднаха клони и дървета. Листата са още зелени и задържат по короните и клоните на дърветата големи количества от тежкия мокър сняг и в един момент рухват под тежестта му, обясни областният управител.

Пътят от Монтана и Берковица за София през прохода Петрохан беше затворен през целия ден днес и ще остане затворен и през нощта. В прохода има около половин метър сняг, шосето е почистено и опесъчено, но по него постоянно падат клони и дървета и заради това е по-добре да не се рискува да се пусне движението и да се стигне до неприятни инциденти. В 7:30 ч. утре комисия от експерти от Областното пътно управление в Монтана и други институции ще обходи трасето и ще се вземе решение дали пътят да бъде отворен, посочи Калин Хайтов.

През следващото денонощие облачността над страната ще остане значителна. През нощта на много места ще има валежи от дъжд, по високите полета в Западна България - от дъжд и сняг, но от югозапад постепенно ще спират, сочи синоптичната прогноза на НИХМ.

Значителни по количество ще бъдат валежите в Централна Северна и Североизточна България. Утре дъждовно ще се задържи времето в източните и планинските райони. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните - предимно между 8° и 13°. В София минималната температура ще бъде около 2°, а максималната - около 8°.

Над планините облачността ще се задържи значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, над 1300-1400 метра - от сняг. Вятърът ще се ориентира от запад-югозапад и ще отслабне, ще е умерен. Максималната температура на 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра - около минус 1°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода е 19°-21°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

