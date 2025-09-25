Синът й, който шофирал колата, е настанен в болница в Александруполис

62-годишна българка загина при катастрофа пред пункта за събиране на пътни такси "Ардани" близо до гръцкия град Александруполис, съобщи bTV.

Жената е била пътник в лек автомобил, шофиран от сина ѝ, който по все още неизвестна причина е загубил контрол над колата малко преди да стигне до пункта и тя се е преобърнала.

Сигналът за инцидента, който е станал на магистрала "Егнатия" Игуменица-Кипон, е подаден в сряда сутрин.

Шофьорът на българския автомобил е транспортиран с линейка до Университетската болница в Александруполис. Според медицинските оценки животът му е без опасност.

Причините за катастрофата се разследват от Пътната полиция в Александруполис.

В средата на април т.г. камион, собственост на българска фирма, управляван от украински гражданин, се вряза в пункт за събиране на пътни такси в Гърция. Катастрофата стана при гъста мъгла на пътя Егнатия Одос при Полимилос Козани Диодес. Камионът се е движел с висока скорост и се е ударил в предпазната ограда, като накрая се е озовал в средната разделителна линия, влачейки два автомобила и навеса на пункта. Тогава загинаха двама души.

