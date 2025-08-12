Районната прокуратура - Бургас се самосезира по публикации за посегателство върху Паметника на спасителите на бургаските евреи. Образувана е преписка и е възложена проверка на Областната дирекция на МВР - Бургас. 

Върху него са поставени стикери, които закриват част от надписите. По данни на Центъра за еврейско-българско сътрудничество "Алеф" стикерите са с изображение на ген. Христо Луков -  водач на пронацистките легионери в България преди 1944 г.

В хода на проверката ще се издирват свидетели и записи от видеонаблюдение. Ще се извършат оперативни действия за установяване на извършителите.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Монументът се намира в центъра на града, на метри от община Бургас.

Център "Алеф", който издигна паметника преди десет години, призова общината да го почисти, да възстанови осветлението и да постави видеонаблюдение.

Снимка: Bulphoto

Оттам посочиха, че дни след посегателството стикерите все още не са премахнати, което според тях е не само административен пропуск, но и изпитание за местната власт дали ще защити историческата памет, демократичните ценности и човешкото достойнство.

Снимка: Bulphoto

Паметникът, изграден от потомци на спасени евреи, е символ на признателност към Бургас - град, който по време на Втората световна война е олицетворение на човечност и съпротива срещу нацистките престъпления. 

Снимка: Bulphoto

"Поругаването на Паметника на благодарността е позор за Бургас и за България. Това е изпитание дали ще позволим мракът на омразата и невежеството да заглуши светлината на паметта", заявяват от Център "Алеф".

