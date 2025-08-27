Един 32-годишен млад мъж от Сунгурларе е героят на пожарникарите в област Бургас. Редица огнеборци от службите в Бургас и близките области се обърнаха към областния управител Владимир Крумов с призив Цветан Павлев да бъде показан като добрия пример.

Добрата новина

В последните дни в комуникационните канали на Областна администрация постъпиха видеа, показващи неговата помощ в борбата с пожара, придружени от искания на огнеборците Цветан да бъде награден.

Познаването на всяка пътека и просека в гората се оказа безценно оръжие в борбата с огнената стихия.

"Видях, че имат нужда от помощ и се отзовах. Познавам гората и знаех, че мога да бъда полезен. За мен това е граждански дълг и не съм се замислил, а веднага тръгнах да помагам", каза Цветан Павлев.

"Цецо беше с нас от първата секунда на пожара. Той познаваше гората до най-малката пътека и ни водеше. Шест дни не спря, знаеше всяко място, всяка просека, гората му беше като на длан", разказват Валентин Великов, Живко Дяков и Евгени Генов - бургаски пожарникари, които участват в гасенето на шестдневния пожар край Сунгурларе, унищожил хиляди декари.

В началото го взимат с тях, но скоро става ясно колко ценни са знанията му. Така Цветан се превръща в незаменим помощник на ръководния състав на пожарната. Скромен и отдаден, той остава далеч от светлината на прожекторите.

"За Цецо трябва да се говори. Когато обръщаме повече внимание на добрите примери и по-малко на лошите, тогава младите поколения ще имат на кого да подражават. От всички нас зависи какъв образ ще им оставим", каза старши комисар Николай Николаев, директор на РДПБЗН.

Той беше като Феникс, роден от пепелта наоколо: 16-годишният Даниел вдъхнови Сунгурларе и цяла България
Виж още Той беше като Феникс, роден от пепелта наоколо: 16-годишният Даниел вдъхнови Сунгурларе и цяла България

Областният управител Владимир Крумов откликна на призива и по предложение на пожарникарите връчи на Цветан Павлев благодарствена грамота и плакет.

"Днес само официализираме признанието, което Цветан вече е получил на терен. Той е героят на пожарникарите. Ако можем да говорим за нещо положително в тежката ситуация това лято, то са хора като Цветан - хора, които дават пример със смелостта и човечността си. Именно от такива примери обществото ни има нужда", каза областният управител при срещата си с младия мъж.

На връчването присъства и директорът на РДПБЗН - Бургас, ст. комисар Николай Николаев. Той подчерта, че подкрепата на местните хора е безценна.

Цветан е роден и израснал в Сунгурларе. Там живее и работи и днес. Седмицата в гората в битка с огъня води до важно решение - Цветан Павлев е категоричен, че ще следва мечтата си да стане част от най-достойната професия - пожарникар. Първата крачка към сбъдването ѝ е записването му в доброволното формирование към община Сунгурларе.

ИЗБРАНО
Отвориха капсула на времето, оставена от принцеса Даяна Лайф
Отвориха капсула на времето, оставена от принцеса Даяна
5087
Тенис колеги предлагат приятелска и професионална помощ за "полуделия" Медведев Корнер
Тенис колеги предлагат приятелска и професионална помощ за "полуделия" Медведев
7124
Над 1700 GW възобновяема енергия са блокирани в Европа поради претоварване на електропреносната мрежа Бизнес
Над 1700 GW възобновяема енергия са блокирани в Европа поради претоварване на електропреносната мреж...
4833
Китай представя най-новите си оръжия след седмица IT
Китай представя най-новите си оръжия след седмица
4307
Момичетата на 60-те се подстригваха, за да приличат на нея Impressio
Момичетата на 60-те се подстригваха, за да приличат на нея
8050
Графити туризъм в Ню Йорк: Французите спасяват културния сектор URBN
Графити туризъм в Ню Йорк: Французите спасяват културния сектор
477
20-годишните избраха: Това е най-добрият град в света Trip
20-годишните избраха: Това е най-добрият град в света
3541
Три лесни десерта с праскови за начинаещи Вкусотии
Три лесни десерта с праскови за начинаещи
1626
Любовен хорскоп за септември - кой ще има мечтана среща и кой ще има предложение за брак? Zodiac
Любовен хорскоп за септември - кой ще има мечтана среща и кой ще има предложение за брак?
658
САЩ: Тръмп започва разследване за националната сигурност във връзка с вноса на вятърни турбини Времето
САЩ: Тръмп започва разследване за националната сигурност във връзка с вноса на вятърни турбини
475