Заради огъня е задействана и системата BG Alert, затвориха и пътя Чубра-Славянци-Скала

2269 Снимка: БТА

Заради големия пожар в община Сунгурларе започна евакуация на жителите на село Скала, съобщиха от Областната администрация в Бургас. В селото живеят около 50 души.

Хората ще бъдат настанени в село Славанци, където екип на Българския червен кръст ще се погрижи за тях.

"Положението е много тежко, не можем да спрем огъня, тъй като духа силен вятър, е жегата е убийствена", казва доброволец, цитиран от "Флагман".

В 17:45 ч. стана ясно, че 5 къщи вече са изгорели, огънят захваща и други съседни постройки, съобщават източници на медията. Те уточниха, че четиридневният пожар е бил потушен, но огънят се е разпалил отново заради силния вятър. Пожарникари казват, че при тази ситуация пожарът не може да се потуши.

Заради огъня е задействана и системата BG Alert, отбелязаха от областната администрация.

Поради силно задимяване е затворен и пътят Чубра-Славянци-Скала.

Пожарът в Сунгурларе засегна площ от над 16 хиляди декара.

Със заповед на кмета беше обявено бедствено положение в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и селищното образувание Балабанчево, за неопределено време. То остава в сила, добавя БТА.

Работата по пълното потушаване на пожара продължава четвърти ден. Пламъците възникнаха в петък, като обхвана голяма територия от горски масиви и лозови насаждения.

Работихме до късно снощи. Има действащи огнища, днес продължаваме гасенето. Целта ни е да спрем разпространението на огъня - към момента няма опасност за населените места. Снощи беше взето решение и днес да се използват един хеликоптер и два самолета, каза кметът Гавазов.

