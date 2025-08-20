Вече са проведени разговори НКЖИ да прехвърли терените на общината

74 Снимка: Христо Стефанов/БТА

Община Бургас е готова да изгради около 200 паркоместа на бул. "Мария Луиза", с което частично да реши проблема с паркирането в кв. "Възраждане", съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Варианти за разпределението на паркоместата се разработват още от началото на годината, когато Общинският съвет в крайморския град одобри предложените промени в Плана за улична регулация на западната част на булеварда, добавиха от общината.

Терените, в които се предвижда да бъдат паркоместата, все още са собственост на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и на "БДЖ Товарни превози".

Вече са проведени разговори за прехвърляне на терените с първата компания.

"БДЖ Товарни превози" обаче е търговско предприятие и по закон не може да се разпорежда безвъзмездно с терените си. Единствената възможност те да станат общинска собственост е чрез покупко-продажба, съобщи БТА.

Кметът на Бургас Димитър Николов е внесъл докладна до Общинския съвет - Бургас, който да разгледа искането за закупуването на необходимите терени. Докладната ще бъде представена за гласуване на предстоящото заседание, което е насрочено за 26 август, показа справка на БТА в сайта на Общински съвет - Бургас.

