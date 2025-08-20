Община Бургас да закупи противопожарни шлангове тип D за нуждите на двете районни служби в Бургас, предлага кметът Димитър Николов. Докладната е внесена за разглеждане на предстоящото заседание на Общинския съвет, показа информация, публикувана в сайта на институцията.

В предложението си кметът уточнява, че двете противопожарни служби в Бургас са едни от най-натоварените в страната.

Голям пожар във вилна зона край Бургас: Над 20 къщи са изпепелени, тече евакуация
От 15 юни досега огнеборците са гасили 15 пожара на територията на общината, а част от тях бяха с преки материални щети. Последните тежки инциденти са от вилна зона "Острицата" и вилната зона на град Българово, където огънят унищожи десетки къщи, припомня Николов, цитиран от БТА.

По време на реагиране на произшествията не малка част от противопожарните шлангове тип D, с които разполагат пожарните автомобили на районните служби, са били частично или напълно унищожени, съобщава той.

Тези шлангове, уточнява кметът Николов, се използват предимно при горски и полски пожари, като към момента Регионалната дирекция не разполага с необходимите количества за пожарните автомобили на дежурство в община Бургас.

Предложението на кмета Димитър Николов е Общината да закупи общо 100 броя противопожарните шлангове с диаметър 25 мм, дължина 20 м, с работно налягане от 15 бара.

