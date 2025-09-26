Младежът зад волана не спрял на знак "Стоп" и отнел предимството на 76-годишния айтозлия на кръстовище в града

418 Снимка: iStock by Getty Images

Пенсионер, управлявал електрическа тротинетка, е бил блъснат на кръстовище в Айтос от 19-годишен шофьор, който му отнел предимството на пътя.

Инцидентът е станал в четвъртък следобед на кръстовището на айтоските улици "Цар Освободител" и "Димчо Карагьозов", съобщиха от бургаската полиция.

Младият водач на волана на мерцедес не спрял на знак "Стоп", докато навлизал в кръстовището.

Младежът връхлетял с автомобила си върху движещата се по път с предимство ел. тротинетка, управлявана от 76-годишния айтозлия.

Пенсионерът по чудо се е отървал без сериозни травми след сблъсъка. Той е получил охлузно-контузни рани по главата и десния крак.

Възрастният мъж е бил прегледан в бургаската болница "Сърце и мозък", след което освободен за домашно лечение, уточняват от Областната дирекция на МВР в Бургас.

От вътрешното ведомство отчетоха ръст на инцидентите с ел. тротинетки и на пострадалите при тях. Само през първото полугодие са били ранени над 200 души срещу 150 контузени през 2024 г. Инцидентите с тротинетки през първите 6 месеца на 2025-та са с близо 80 повече, спрямо предходната година.

Най-много инциденти с такива превозни средства са регистрирани в областите Варна, Бургас и София. Няколко души намериха и смъртта си след падане от електрически возила, които най-често завършват с тежка черепно-мозъчна травма.

При случая в Айтос обаче вината не е на мъжа с тротинетката, а на младия шофьор, нарушил правилата.

Заради множеството трагични инциденти парламентът въведе нови правила в закона за движение по пътищата, които забраниха на деца под 16 г. да се качват на тротинетки, а така също задължиха собствениците им да ги регистрират и да плащат "Гражданска отговорност".

