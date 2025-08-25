23-годишен мъж от София е в кома след инцидент с електрическа тротинетка, станал на вътрешния път между Созопол и Черноморец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Войната по пътищата

Инцидентът е станал в събота, минути преди 6 ч.

Столичанинът е катастрофирал самостоятелно, след като се е движил с несъобразена с релефа на местността скорост и е загубил контрол над превозното средство.

Мъжът, който е с отнета шофьорска книжка след употреба на алкохол, е откаран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. Настанен е за лечение в "Реанимация" с черепно-мозъчна травма и е на апаратно дишане.

По случая е образувано досъдебно производство.

На 16 юли т. г. парламентът вдигна минималната възраст на водача за управление на електрическа тротинетка на 16 години. Това стана с приемането на второ четене на изменения в Закона за движение по пътищата. Досега за деца над 14-годишна възраст се позволяваше да се движат с електрически тротинетки само по велосипедни алеи.

Вече е забранено електрическите тротинетки да се движат в тъмната част на денонощието. Досега това се позволяваше, но водачът беше длъжен да ползва светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да бъде лесно забелязан.

