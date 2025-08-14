Решението е на община Варна, като са взети предвид жалби на граждани и организации

167 Снимка: Община Варна

Община Варна спира проекта за строеж на жилищни сгради на терена на бившето военно поделение в землището на кв. "Галата", район "Аспарухово".

Поводът са жалби и сигнали от граждани и неправителствени организации за неправомерно изсичане на дървета и опасения за активизиране на свлачищни процеси, неспазване на процедурите по Закона за опазване на околната среда и други, съобщиха от кметството.

Административното производство за одобряване на инвестиционния проект се спира до установяване на фактическата обстановка по отношение на образувани производства и необходимостта от нова процедура по преписката в МРРБ, посочва местната власт.

Община Варна е да извърши проверка на кореспонденцията с МРРБ по отношение устойчивостта на терена и задълбочен анализ на законносъобразността на проекта.

От своя страна главният архитект на общината, в изпълнение на задълженията си в административното производство за съгласуване и одобряване на заявени инвестиционни проекти от "Панорама инвест" ЕООД, е изпратил и запитване до Окръжна и до Районна прокуратура - Варна дали има образувани производства срещу решение на РИОСВ - Варна относно оценка на въздействие на околната среда (ОВОС) на инвестиционния проект.

Към настоящия момент в Община Варна няма подадено заявление за издаване на разрешение за строеж и съответно - няма издадено такова.

От пресцентъра уточняват, че са внесени само заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и Заявление за издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване (виза).

Хронологията на събитията със строежа в кв. "Галата" датира още от юли 2007 г., когато МРРБ издава предварително разрешение за извършване на строителни работи в имота. Документът е на база подробно инженерно геоложко проучване от 2004 г. на "Геозащита" ЕООД - Варна и протоколно решение на ЕСУТ от Община Варна от м. март 2007 г.

През месец септември 2007 г. зам.-кметът на Община Варна доц. Борис Корновски издава заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ, с което имотът става урегулиран поземлен имот с параметри на застрояване.

През 2018 г. предходното ръководство на Община Варна е внесло предложение до Общинския съвет да отпадне строителната забрана за част от територията на СО "Зеленика", където попада и въпросният имот, припомнят от общинската администрация.

