Областната дирекция на МВР във Варна предупреждава, че на територията на региона се прилага нова схема за телефонни измами, съобщиха пресцентъра на полицията.

Измамниците звънят на домашни телефони и се представят за служители на електроразпределително дружество. Под предлог за предстоящ "ремонт" или "профилактика", те се стремят да получат мобилния телефонен номер на потърпевшите. След като се сдобият с него, лицата се обаждат повторно - вече на мобилен телефон, и използват добре познати сценарии за въвеждане в заблуждение, с цел искане на пари или лични данни.

От дирекцията на полицията предупреждават да не се предоставят лични данни или мобилни номера по телефона, парични средства, банкови и финансови средства, и хората да не се доверяват, когато получат указание да пазят разговора в тайна - сигурен знак за измама.

От полицията призовават гражданите да информират своите родители и възрастни близки, които най-често стават жертви на подобни престъпни посегателства. При съмнение за опит за измама, незабавно трябва да се сигнализира на тел. 112 или в най-близкото управление на полицията, допълват от дирекцията.

За първите пет месеца на годината в полицията във Варна са регистрирани 15 телефонни измами, а предотвратените щети са за над 250 хиляди лв., дадени от възрастни хора, припомня БТА.

В края на август полицаи от Варна върнаха 16 000 лв. на измамена възрастна жена.

