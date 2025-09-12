Измамниците звънят на домашни телефони и се представят за служители на електроразпределително дружество

Областната дирекция на МВР във Варна предупреждава, че на територията на региона се прилага нова схема за телефонни измами, съобщиха пресцентъра на полицията.

Измамниците звънят на домашни телефони и се представят за служители на електроразпределително дружество. Под предлог за предстоящ "ремонт" или "профилактика", те се стремят да получат мобилния телефонен номер на потърпевшите. След като се сдобият с него, лицата се обаждат повторно - вече на мобилен телефон, и използват добре познати сценарии за въвеждане в заблуждение, с цел искане на пари или лични данни.

От дирекцията на полицията предупреждават да не се предоставят лични данни или мобилни номера по телефона, парични средства, банкови и финансови средства, и хората да не се доверяват, когато получат указание да пазят разговора в тайна - сигурен знак за измама.

От полицията призовават гражданите да информират своите родители и възрастни близки, които най-често стават жертви на подобни престъпни посегателства. При съмнение за опит за измама, незабавно трябва да се сигнализира на тел. 112 или в най-близкото управление на полицията, допълват от дирекцията.

За първите пет месеца на годината в полицията във Варна са регистрирани 15 телефонни измами, а предотвратените щети са за над 250 хиляди лв., дадени от възрастни хора, припомня БТА.

В края на август полицаи от Варна върнаха 16 000 лв. на измамена възрастна жена.

