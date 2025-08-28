Полицията спря схема за измами с онлайн кредити за над 150 000 лева. Задържан е 28-годишен мъж.

Хитра онлайн измама цели достъп до банковите ви данни
Виж още Хитра онлайн измама цели достъп до банковите ви данни

На 26 август е проведена специализирана операция на ГД "Национална полиция" и областните дирекции на МВР в Пловдив и Стара Загора, под ръководството на Районната прокуратура - Стара Загора. Измамната схема, работела чрез онлайн платформи за "бързи кредити". На хората се обяснявало, че след одобрение трябва да преведат "такса" за подготовка на документи по сметка от името на "дежурен юрист". Парите след това били теглени от АТМ устройства чрез финансови мулета. Всяка сметка се ползвала за суми до 20 000 лв.

В Пловдив, при опит за теглене на пари по схемата, полицаите задържали 28-годишен софиянец, временно пребиваващ в града. Събрани са данни, че той притежава задълбочени познания и умения в сферата на високите технологии и лично извършвал тегленията.

При претърсвания на негови жилища в София и Пловдив, както и на личния му автомобил, са намерени и иззети мобилни телефони, симкарти и пластики, банкови карти, документи, лаптопи, компютър, флаш памети и други доказателства.

Мъжът е привлечен като обвиняем и е с мярка "задържане под стража" до 72 часа. Работата по документиране на престъпната дейност продължава.

ИЗБРАНО
Фестивалът във Венеция започна с парад на звезди и висша мода Лайф
Фестивалът във Венеция започна с парад на звезди и висша мода
33861
Латвийка унижи съперничка на US Open: Липсва ти образование, извън Щатите ще се загубиш Корнер
Латвийка унижи съперничка на US Open: Липсва ти образование, извън Щатите ще се загубиш
9176
"Райънеър" вдига бонусите на служителите за всеки спрян несъответстващ ръчен багаж Бизнес
"Райънеър" вдига бонусите на служителите за всеки спрян несъответстващ ръчен багаж
11200
"Изтребителят на Свободата" е най-новият учебен самолет на САЩ IT
"Изтребителят на Свободата" е най-новият учебен самолет на САЩ
2536
При разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика откриха дясната ръка на статуя на Херакъл Impressio
При разкопки в източния край на форума на Хераклея Синтика откриха дясната ръка на статуя на Херакъл
1951
"Habibi, това не е Дубай. Това е Хайдерабад" URBN
"Habibi, това не е Дубай. Това е Хайдерабад"
8035
Да отидеш в Норвегия, да се научиш да живееш на открито Trip
Да отидеш в Норвегия, да се научиш да живееш на открито
3789
Знание: Каква е разликата между шарения и обикновения патладжан Вкусотии
Знание: Каква е разликата между шарения и обикновения патладжан
12460
Кои зодии винаги носят маската, че всичко в живота им е под контрол? Zodiac
Кои зодии винаги носят маската, че всичко в живота им е под контрол?
1686