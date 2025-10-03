През последното денонощие в морската столица са регистрирани осем сигнала за паднали дървета, два сигнала за паднали клони и два сигнала за съборени метални огради от строежи

Огромни вълни надхвърлят вълнолома във Варна, показват кадри на "Булфото".

На снимките на агенцията се вижда как морето не просто залива вълнолома, а го прескача и вълните отиват от другата страна, където се намират лодките и яхтите.

На този фон от Общината в морската столица съобщиха, че обстановката в града към момента е спокойна. През последното денонощие са регистрирани осем сигнала за паднали дървета, два сигнала за паднали клони и два сигнала за съборени метални огради от строежи, като при единия от тях са нанесени щети върху три автомобила.

Пътната обстановка е нормална за настоящата метеорологична обстановка. Няма райони без електрическо захранване на територията на общината.

Според прогнозата на Националния институт по хидрология и метеорология през следващото денонощие съществена промяна на времето няма да настъпи. По Черноморието ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще продължи да духа силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.

НИМХ издаде предупреждение от втора степен (оранжев код) за значителни валежи от дъжд с количества от 35-40 л/м2, локално до 60 л/м2 и силен вятър със скорост 14-19 m/s (50-69 km/h) или пориви до 24 m/s (90 km/h).

