Заради скъсана контактна мрежа тролейбусите изчакват на място, а екипите на "Общински транспорт Русе" работят по отстраняването на проблема

112 Снимка: Официален Facebook профил на Пенчо Милков

Паднали клони и дървета заради силния вятър възпрепятстват движението по улиците в Русе. Заради скъсана контактна мрежа има нарушения и в графика на градския транспорт, става ясно от публикация във Facebook на кмета на града Пенчо Милков.

Екипи на ОП "Паркстрой", ДЗЗД "Паркстрой", ОП "Комунални дейности" и "Обществен ред и сигурност" реагират на постъпили сигнали за паднали дървета и клони. На терен действат и служители на "Пожарна безопасност и защита на населението", които приоритетно премахват паднало дърво на ул. "Плиска", заявява Милков.

Снимка: Официален Facebook профил на Пенчо Милков

По думите му инцидентът временно затруднява движението в участъка, като автобусите по линии 11, 27, 28 и 29 са пренасочени по ул. "Тулча", ул. "Цветница" и ул. "Битоля", откъдето отново се включват в маршрута си по ул. "Плиска". Заради скъсана контактна мрежа тролейбусите изчакват на място, а екипите на "Общински транспорт Русе" работят по отстраняването на проблема, обяснява градоначалникът.

Снимка: Официален Facebook профил на Пенчо Милков

На телефон 112 са подадени сигнали за паднали дървета по улиците "Николаевска", "Юндола", "Сливница", "Димчо Дебелянов", "Белослав" и др., в кварталите "Чародейка" и "Цветница" и на други места в града. Дейностите по почистване на дървесната маса продължават.

По данни на синоптиците вятърът е пулсиращ с посока изток-североизток, със сила до 20 м/сек (72 км/ч). Отчетеното количество валежи за последното денонощие е 17,7 л/кв. м.

Община Русе апелира гражданите да избягват пътувания, да се движат с повишено внимание, да прибират от балконите си предмети, които могат да бъдат отнесени от вятъра, както и да избягват близост до жилищни сгради и строителни обекти. Собствениците на строителни фирми трябва да укрепят скелета и огради, за да се предотвратят инциденти, пише още Пенчо Милков.

