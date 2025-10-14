2999 Снимка: БТА

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) определи единодушно Мариника Чернева за изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд (ВАС).

Решението бе взето на днешното заседание на кадровия орган със девет гласа "за" и нито един "против", предава БТА.

Досега Чернева заемаше позицията на заместник-председател на съда, а преди няколко дни самата тя даде съгласие да бъде определена за изпълняващ функциите председател на ВАС през следващата половин година.

Досегашният изпълняващ функциите председател на съда Георги Чолаков, чийто мандат като административен ръководител изтече през 2024 г., бе преназначен за редови съдия във ВАС.

Мариника Чернева е с над 28 години стаж като съдия, от които близо 14 години - във Върховния административен съд. От март 1999 г. до януари 2005 г. е била съдия в Софийския градски съд. В периода декември 1991 г. до март 1999 г. е била съдия в Софийския районен съд.

Завършила е Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Право" през 1988 г.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.