Заместник-председателят на Върховния административен съд Мариника Чернева е дала съгласие да бъде определена за изпълняващ функциите председател на съда през следващата половин година и то вече е изпратено на Висшия съдебен съвет, съобщи БНР, позовавайки се на информация от съда.

Предстои Съдийската колегия да вземе решение, с което да освободи от поста настоящия временен ръководител на ВАС Георги Чолаков и да назначи Чернева.

До рокадата сте стигна след промените в Закона за съдебната власт, влезли в сила на 21 януари. Един от текстовете въведе шестмесечно ограничение за заемане поста "изпълняващ функциите" - главен прокурор и председатели на двете върховни съдилища.

През юли Съдийската колегия реши, че текстът се отнася до Чолаков, за разлика от Прокурорската колегия, според която законът не действа със задна дата и Борислав Сарафов, който е изпълняващ функциите главен прокурор още от юни 2023 година, остана на поста си.

Два дни по-рано Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши да изпрати покана по старшинство до съдиите във Върховния административен съд (ВАС), за да изразят съгласие или несъгласие за определянето им за изпълняващ функциите председател на съда на мястото на Георги Чолаков.

Първият съдия в списъка, който трябва да даде отговор, е заместник-председателят на ВАС Мариника Чернева, като колегията не прие тя да бъде приканена да даде отговор в днешния ден, предаде БТА. Дебатът по тази точка от дневния ред продължи повече от три часа. В подкрепа на решението гласуваха петима от членовете на колегията, а против - четирима.

