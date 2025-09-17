Магистрати от Районния съд в Средец си направиха отвод, защото познават бившата шефка на спецпрокуратурата

Съдии от Районния съд в Средец, които трябваше да решават за мярката на неотклонение на прокурорския син, арестуван за наркооранжерия, са си направили отвод. Мотивите им са, че познават майката на задържания - бившата шефка на спецпрокуратурата Валентина Маджарова, пише "24 часа". Тя е родом от Средец и от 2006 г. до 2018 е работила в Районната прокуратура там.

31-годишният Николай Маджаров беше задържан след разкриването на насаждения с марихуана в градината на баба му в средецкото село Драка.

Върховният касационен съд трябва да реши къде да прати делото за мярката.

След задържането на прокурорския син, изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов разпореди разследването да бъде прехвърлено към прокуратурата във Варна, тъй като майката на арестувания в момента е редови прокурор в Апелативна прокуратура - Бургас.

Вчера от Районна прокуратура - Варна съобщиха, че под тяхно ръководството и надзор се води разследване за отглеждане на растения от рода на конопа в нарушение на закона и за държане без надлежно разрешително на високорисково наркотично вещество - марихуана.

На 15 септември 2025 г. след проведена специализирана операция на ГДБОП-Бургас е задържан 31-годишният Николай Маджаров. В хода на операцията е установено, че в имот, намиращ се в село Драка, община Средец, в оборудвана оранжерия се отглеждат множество растения от рода на конопа. При извършените претърсвания е намерена и иззета суха тревиста маса.

Количеството не беше упоменато в съобщението, след като първоначалната неофициална информация беше за 50 кг.

Маджаров е привлечен в качеството му на обвиняем и задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия разследването прокурор, за да бъде обезпечено присъствието му при определяне на мярка за неотклонение. Държавното обвинение ще внесе в съда искане за постоянен арест.

