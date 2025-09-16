Николай Маджаров е задържан за срок до 72 часа

Две обвинения повдигнаха на един от синовете на бившата шефка на закритата спецпрокуратура Валентина Маджарова, който вчера беше арестуван за притежание на около 50 кг марихуана. Междувременно се появиха кадри, заснети с дрон, от които се вижда, че в градината на баба му в бургаското село Драка са засети ред домати, ред зеле, ред "трева".

Районна прокуратура - Варна ръководи разследване за отглеждане на растения от рода на конопа и държане на марихуана без надлежно разрешително, обявиха оттам. За срок до 72 часа е задържан 31-годишен мъж от Бургас, добавиха от обвинението.

Под ръководството и надзора на прокуратурата в морския град се води разследване за отглеждане на растения от рода на конопа в нарушение на закона и за държане без надлежно разрешително на високорисково наркотично вещество - марихуана.

На 15 септември 2025 г. след проведена специализирана операция на ГДБОП-Бургас е задържан 31-годишния Николай Маджаров. В хода на операцията е установено, че в имот, намиращ се в село Драка, община Средец, в оборудвана оранжерия се отглеждат множество растения от рода на конопа. При извършените претърсвания е намерено и иззето суха тревиста маса.

На 16 септември Маджаров е привлечен в качеството му на обвиняем за две престъпления - по чл. 354в, ал. 1 от НК и по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия разследването прокурор, за да бъде обезпечено присъствието му при определяне на мярка за неотклонение.

Прокуратурата ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", добавят оттам.

Разследването по досъдебното производство е в начален етап. До момента са извършени множество процесуално-следствени действия - оглед, претърсвания, изземвания, разпити. Предстои извършване на още действия по разследването, в това число и назначаване на ботаническа и физико-химическа експертизи за прецизиране на обвиненията.

Кадри с дрон пък показват как в градината на къщата на баба му в село Драка са засети ред домати, рад зеле, ред марихуана.

"Какво толкова е направил Ники, че се нахвърляте така лошо за туй, дето го виждате в градината? Нищо лошо не е направило момчето ми!". С тези думи пред местният сайт "Флагман" защити внука си неговият дядо по майчина линия.

С днешна дата прокурор Валентина Маджарова няма намерение да си подава оставката. Вчера в късния следобед, след избухването на скандала, тя е подала молба за излизане в платен отпуск, твърди изданието.

Местни хора пък разказаха, че Николай идвал от време на време и преспивал понякога в къщата, но те изобщо нямали представа какво е отгледал в оранжерията, завита със зелено чергило.

