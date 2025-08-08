Районен съд - Русе одобри споразумение за прекратяване на наказателното производство срещу лекар, който е съставил девет фалшиви амбулаторни листа. На медицинския специалист е наложено наказание пробация с мерки за контрол за шест месеца.

Според съдебното решение, на 15 декември 2020 година в Русе лекарят, означен с инициали Н., е съставил деветте неистински амбулаторни листа за извършени първични и вторични прегледи. Документите са били предназначени за пациент, означен с инициали А., но са съдържали фалшив подпис на "пациента".

Медицинският специалист е действал в съучастие с друго лице - П., която също е длъжностно лице. Фалшивите документи са били използвани пред инспектор от сектор "Противоосигурителни измами и престъпления" като доказателство за извършени прегледи по време на проверка, пише местният сайт "Дунав мост".

Пробационни мерки вместо затвор

Съдът е заменил наказанието "лишаване от свобода" с пробация, като е наложил следните контролни мерки за период от шест месеца:

  • Задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично
  • Периодични срещи с пробационен служител

Решението предвижда, че не се налага предвиденото в Наказателния кодекс наказание "лишаване от права". Престъплението е квалифицирано по член 310, алинея 1 във връзка с член 309, алинея 1, точка 2, във връзка с член 26, алинея 1 и член 20, алинея 2 от Наказателния кодекс.

Случаят е част от по-широка проверка

Съставянето на фалшивите амбулаторни листи е станало в контекста на проверка, извършвана от прокуратурата. Лекарят е използвал син на съучастничката си П. за изпълнение на схемата с подправените документи.

Наказанието пробация предвижда по-меки мерки от лишаване от свобода, но задължава осъдения да спазва стриктни правила за регистрация и контакт с пробационните служби.

