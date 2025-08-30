Служителят на Център за градска мобилност (ЦГМ), обвинен за побой в центъра на София, остава в ареста. Това реши Софийският районен съд. Мярката може да бъде обжалвана в тридневен срок, съобщи бТВ.

Сред мотивите на съда е наличието на реална опасност от извършване на престъпление, независимо от чистото му съдебно минало и преценката, че няма опасност от укриване.

Съдът не прие твърденията на защитата, че действията на служителя на ЦГМ са били при неизбежна самозащита поради липса на доказателства за това. И посочи, че преди физическото нападение е имало само словесна разправа.

Служителят на Градска мобилност е обвинен за нанасяне на леки телесни повреди на две лица.

Служител на ЦГМ се сби с двама мъже в центъра на София заради поставена скоба (видео)
Инцидентът стана на 27-ми август в района на кръстовището на бул. "Дондуков" и ул. "Дунав". За него стана ясно от разпространен в социалните мрежи видеоклип, на който се виждат удари с глава и ръце.

