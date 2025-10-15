За другия подсъдим по делото - пастрока на детето Петър Чернев, не е постигнато споразумение с прокуратурата

Стела Алексиева, майката на малтретирания Адриан от Пловдив, е договорила споразумение с прокуратурата за условна присъда от две години лишаване от свобода с четиригодишен изпитателен срок. Това съобщи наблюдаващият прокурор по делото Димитър Костов и защитникът на майката адвокат Росица Драгинова, след като заседанието по делото в Районен съд - Пловдив бе отложено, предават "Марица" и БТА.

Споразумението предстои да бъде представено в съда, като решението дали да го одобри ще бъде взето от друг съдебен състав.

Постигнатото съгласие е със занижени параметри в сравнение с първоначално предложеното споразумение, което предвиждаше три години условно с петгодишен изпитателен срок, но не беше одобрено и делото тръгна по общия ред.

За разлика от майката, за другия подсъдим по делото - пастрока на Адриан, Петър Чернев, не е постигнато споразумение. "За него никой не се е свързал с мен", коментира прокурор Костов, като добави, че обвинението винаги е искало максималната присъда от 10 години затвор.

Прокурор Костов заяви, че няма да се съгласи на наказание, по-малко от 8 години лишаване от свобода, предвид тежестта на деянието и последствията за пострадалото дете.

Адвокатът на Стела Димитрова, Росица Драгинова, изрази притеснение, че Петър Чернев може да не се съгласи на споразумение, предава "24 часа".

Процесът започва отначало, тъй като Окръжният съд върна делото заради допуснати съществени процесуални нарушения в анализа на доказателствата, събрани в хода на съдебното следствие.

Случаят доби публичност на 8 януари миналата година, когато сестрата на Стела подава сигнал в полицията, след като вижда голяма рана на главата на Адриан. Детето веднага е изведено от семейната среда. Срещу Петър Чернев са повдигнати шест обвинения: за причиняване на средна телесна повреда в условията на домашно насилие, лека телесна повреда, изтезание, закана, притежание на наркотици и принуда.

Според обвинението той е карал детето да застане пред камера и под заплахи да се моли да не го убива. Майката Стела Алексиева е обвинена като съучастник само за средната телесна повреда.

Първоначално Чернев беше осъден на 8 години затвор, а майката получи глоба от 4000 лв., но присъдите бяха отменени и делото бе върнато за ново разглеждане.

