Петър Чернев - пастрокът на малтретирания 6-годишен Адриан от Пловдив, призна вината си. Това стана по време на днешното разпоредително заседание по делото срещу него и майката на детето в Районния съд в Пловдив днес. 

Отмениха присъдите на майката и пастрока, малтретирали 6-годишния Адриан в Пловдив
Виж още Отмениха присъдите на майката и пастрока, малтретирали 6-годишния Адриан в Пловдив

Процесът започна отначало заради допуснати процесуални нарушения в анализа на доказателствата. 

Съдът отказа да промени мярката за неотклонение на Чернев от постоянно задържане под стража в по-лека, с мотива, че все още е налице опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление. Майката на Адриан остава с мярка "подписка".

Магистратите отхвърлиха и искането на защитата на Чернев за отвод на прокурора Димитър Костов заради процесуални нарушения и за съкратена процедура, като делото ще продължи по общия ред, но вече при закрити врата.

В съдебната зала Чернев, срещу който има 6 обвинения, включително и за притежание на наркотици, се призна за виновен. Това стана, след като защитниците му поискаха делото да се гледа по съкратената процедура с разпит на свидетели.

От жестокия побой и изтезанията, момченцето получи тежки наранявания, в резултат на които се наложи операция на скалпа и присаждане на коса.

Бащата на детето не присъства на днешното заседание, който е изпратил писмо до съда да се даде ход на делото в негово отсъствие.

Процесът ще тръгне на 15 октомври при закрити врата и по общия ред с разпит на всички свидетели и експерти.

Съдебният процес за издевателствата над момченцето започва отначало след като Окръжният съд отмени 8-годишната присъда на пастрока за причиняване на телесни повреди, принуда и закана към 6-годишния Адриан в условията на домашно насилие, постановена от районните магистрати. На подсъдимата скамейка застава и майката на Адриан Стела Димитрова, която преди получи глоба от 4000 лева.

 

