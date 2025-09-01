732 iStock by Getty Images, стопкадър БНТ

Делото срещу Стела Алексиева и Петър Чернев, майка и пастрок на шестгодишния Адриан от Пловдив, започва отначало с нов съдебен състав. Двамата са обвинени в това, че са малтретирали физически и вербално момчето. Причината за връщането на делото от Окръжен съд - Пловдив обратно на Районния съд са допуснати съществени процесуални нарушения в анализа на доказателствата, събрани в хода на съдебното следствие. Това посочи прокурор Димитър Костов. "Това значи, че макар и достатъчен този сбор от доказателства не е бил анализиран качествено", каза още Костов, цитиран от БТА.

По негови думи държавното обвинение ще предложи споразумение и на двете страни.

Адвокат Росица Драгинова, защитник на майката на Адриан, посочи, че в момента се води наказателно производство от Стела срещу Чернев за упражняване на физическо и вербално насилие върху нея. По него предстоят разпити и назначаване на съдебно-медицинска експертиза.

Чернев беше осъден на осем години лишаване от свобода на първа инстанция за причиняване на телесни повреди, принуда и закана към 6-годишно момче в условията на домашно насилие, както и за държане на наркотични вещества.

Майката на детето беше освободена от наказателна отговорност и беше осъдена да плати глоба в размер на 4000 лева. Тя бе призната за виновна за причиняване на средна телесна повреда на момчето по непредпазливост.

През юни Окръжният съд в Пловдив отмени присъдите на 36-годишния Петър Чернев и приятелката му Стела Димитрова. Магистратите постановиха делото да бъде разгледано от друг състав на първата инстанция.

Двойката, която е живеела на семейни начала, е извършила престъпленията спрямо 5-годишния тогава Адриан в периода ноември 2023 г. - януари 2024 г.

За скандалния случай се разбра през януари миналата година, когато лелята на детето подаде сигнал в полицията. Междувременно грижите за него пое биологичният му баща в Германия. От тогава до сега момченцето претърпя поредица от медицински намеси в областта на главата, включително и присаждане на кожа. А раната на главата, причинена вероятно от изгаряне, все още не е излекувана.

Делото беше засекретено заради снимки и клипове как Петър Чернев възпитава и дисциплинира 5-годишното момче с насилие, унижение и малтретиране. Фактите и обстоятелствата, събрани от разследването, показват ужасяваща жестокост, продължала близо месец и половина. В някои случаи малкият Адриан бил принуждаван пред камера да се моли на пастрока си да го убие.

Окръжният съд отмени наложените наказания на майката и партньора й с мотива, че те са произнесени при драстични процесуални нарушения. Съдът е изброил, че експертизите по делото не посочват като начална дата за средната телесна повреда на главата на момчето 15 декември 2023-а, когато първата инстанция приема, че са нанесени ударите с душ слушалката. И е без ясна причина съставът се е доверил повече на показанията на майката, отколкото на тези на пастрока, а между тях има съществени разминавания.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.