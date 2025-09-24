Тайфунът "Рагаса", един от най-мощните от години, издигна вълни, по-високи от улични лампи, по крайбрежните алеи на Хонконг и спря обичайния живот по южното китайско крайбрежие тази сутрин, след като остави след себе си жертви и разрушения в Тайван и Филипините, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Тайван съобщи за 14 загинали и 124 души в неизвестност, а Филипините - за седем загинали, след като тайфунът премина между двете страни.

Снимка: AP/БТА

Силните ветрове събудиха жителите на Хонконг в ранните часове на деня и много от тях описаха в интернет пораженията от стихията.

Снимка: AP/БТА

Силните ветрове отнесоха части от покрива на пешеходен мост и повалиха дървета в целия град. Около 13 ранени души бяха приети в болница.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Повече от един милион души бяха преместени в провинция Гуандун, икономическия център на южната част на Китай, съобщи централната китайска телевизия.

Снимка: AP/БТА

Националната метеорологична агенция прогнозира, че супертайфунът ще достигне сушата между градовете Тайшан и Чжанцзян между този следобед и тази вечер. Учебните занятия, работата във фабриките и транспортните услуги бяха преустановени в около десетина градове.

Снимка: AP/БТА

Хонконг и Макао отмениха учебните занятия и полети, а много магазини останаха затворени. Стотици хора потърсиха убежище във временни центрове и в двата града. Един човек беше ранен в Макао.

Потоп в Индия и Пакистан: Блокирани пътища, свлачища, разрушения и близо 400 жертви (снимки)
Виж още Потоп в Индия и Пакистан: Блокирани пътища, свлачища, разрушения и близо 400 жертви (снимки)

Метеорологичната служба в Хонконг съобщи, че супертайфунът "Рагаса", с максимална постоянна скорост на вятъра в центъра от около 195 км/ч, се движи на около 100 километра южно от финансовия център. Прогнозира се, че той ще продължи да се движи на запад или северозапад със скорост около 22 км/ч.

ИЗБРАНО
Зъболекарка от Мюнхен стана принцеса в сръбската кралска фамилия (снимки) Лайф
Зъболекарка от Мюнхен стана принцеса в сръбската кралска фамилия (снимки)
32266
България е сред седемте държави, подкрепящи връщането на Русия във футбола Корнер
България е сред седемте държави, подкрепящи връщането на Русия във футбола
26383
Димитър Манолов: Дълги години слушахме съветите на МВФ - съсипаха държавата Бизнес
Димитър Манолов: Дълги години слушахме съветите на МВФ - съсипаха държавата
7721
Откриха огромни подземни тунели на Венера (галерия) IT
Откриха огромни подземни тунели на Венера (галерия)
7237
Новооткрити раннохристиянски гробове в Перперикон дават нови сведения за живота на скалния град Impressio
Новооткрити раннохристиянски гробове в Перперикон дават нови сведения за живота на скалния град
1795
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права URBN
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права
5654
29 часа и над 20 000 км: Най-дългият директен пътнически полет в света стартира на 4 декември Trip
29 часа и над 20 000 км: Най-дългият директен пътнически полет в света стартира на 4 декември
5396
Есента в чинията: Как да се храним пълноценно през този сезон Вкусотии
Есента в чинията: Как да се храним пълноценно през този сезон
953
Тези зодиакални знаци ще спорят докрай, дори и да грешат Zodiac
Тези зодиакални знаци ще спорят докрай, дори и да грешат
513